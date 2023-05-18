Mardin'de jandarma kılığında Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi yakalandı Mardin'de jandarma gibi giyinerek Irak uyruklu kişileri silahla yağmaladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA

30 Nisan ile 9 Mayıs arasında Mardin Kızıltepe-Viranşehir D-400 karayolunda giydikleri üniformalarla jandarma gibi davranıp durdurdukları araçlardaki Irak uyruklu kişileri yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada daha önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen traktör ele geçirildi.

6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi.