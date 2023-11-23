Mardin'de karnından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

İHA
Mardin'in Midyat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle’de bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karnından vurulmuş halde bulundu
Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş halde buldu.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yeşilmen’in cenazesi otopsi işlemelerinin ardından Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Yeşilmen’in sevgilisi gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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