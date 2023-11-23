Mardin'de karnından vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Midyat ilçesindeki silah sesi ekipleri harekete geçirdi. Adreste yapılan incelemede Gülcan Yeşilmen isimli kadın karnından vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Mardin'in Midyat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle’de bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karnından vurulmuş halde bulundu

Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş halde buldu.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeşilmen’in cenazesi otopsi işlemelerinin ardından Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Yeşilmen’in sevgilisi gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)