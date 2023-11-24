Mardin'de kaza geçiren genç kadın 17 gün sonra yaşamını yitirdi
DHA

Mardin'de 7 Kasım günü Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Behiye Tarı’ya, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarı, tedavi altına alındı.

Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

17 gün sonra hayatını kaybetti

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tarı, kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Tarı, gözyaşları arasında Kızıltepe ilçe mezarlığında defnedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)