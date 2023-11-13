Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
28 yaşındaki Mehmet Ali A., aniden kullandığı minibüsün kontrolünü kaybetti.
Kazayı önleyemeyen genç sürücü, minibüsüyle bir evin giriş katında bulunan duvara çarptı.
Minibüs yola devrildi
Darbenin şiddetiyle minibüs yola devrildi.
Devrilen minibüste sürücü Mehmet Ali A. ve minibüste bulunan Bangin K. yaralandı.
Evin duvarı çöktü
Öte yandan çarpmanın etkisiyle bir evin giriş katında bulunan duvar çöktü.
Giriş katında yaşayan 18 yaşındaki Mustafa D. kaza sonucunda yaralandı.
Yaralıların sağlık durumu iyi
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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