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Mardin'de kaza: Kontrolden çıkan minibüs bir evin duvarını devirdi

Mardin'de kaza: Kontrolden çıkan minibüs bir evin duvarını devirdi Kızıltepe ilçesinde bir minibüs kontrolden çıkarak bir evin giriş katına çarptı. Minibüs, darbenin etkisiyle yola devrilirken, giriş katta yaşayan bir kişi ise yaralandı.