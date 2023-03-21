Mardin'de kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda ölen kardeşlere veda Mardin Kızıltepe'de kırmızı ışıkta bekleyen araçların uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ölen Seyfettin ve Lütfullah Solhan kardeşler, toprağa verildi.

Mardin'de dün yaşanılan silahlı saldırıda kan aktı..

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana gelen olayda, Seyfettin ve Lütfullah Solhan kardeşler ile G.K. (33) adlı kadının içinde bulunduğu 55 BR 121 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta beklerken yanına bir araç yanaştı.

Uzun namlulu silahlarla ateş ettiler

Bu araçtan inen kişiler, uzun namlulu silahlarla Solhan kardeşlere ateş açtı. Saldırıda Seyfettin ve Lütfullah Solhan kardeşler hayatını kaybetti, G.K. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kardeşler toprağa verildi

Ölen Solhan kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak kırsal İkikuyu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Saldırganlar aranıyor

Seyfettin ile Lütfullah Solhan kardeşlerin Kızıltepe ilçesindeki bir kargo şubesinin sahipleri oldukları, yaralanan G.K.'nin de burada çalıştığı belirtildi.

Polisin, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaları sürüyor.