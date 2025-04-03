Mardin'de motosikletli 8 yaşındaki çocuğa çarptı

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyreden kimliği ve plakası belirsiz bir sürücü, Yenikent Mahallesi üzerinde sokakta oynayan 8 yaşındaki Havin K. isimli bir çocuğa çarptı.

Kazanın ardından sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Havin K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Havin K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.