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    Mardin’de muhtarlık kavgası: 4 yaralı

    Artuklu ilçesinde daha önce aralarında muhtarlık seçimleri nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında yine aynı meseleden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 05:17
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    Mardin’de muhtarlık kavgası: 4 yaralı

    Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara köyünde muhtarlar arasında taraf tutulması nedeniyle başlayan tartışmada taraflardan biri darp edilerek yaralandı.

    YARALIYI GÖTÜRÜRKEN YOLLARI KESİLDİ: 4 YARALI

    Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesine götürülürken yolu kesildi. İki grup arasında burada da çıkan taşlı sopalı kavgada toplam 4 kişi yaralandı.

    Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

    Mardin’de muhtarlık kavgası: 4 yaralı #1

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