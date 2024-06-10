Mardin'de muhtarlık seçimi kavgasında ağır yaralandı: 144 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Muhtarlık seçiminde iki arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada birçok kişi yaralanırken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kadın, 144 günlük yaşam savaşını kaybederek öldü. Olayla ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Mardin'de muhtarlık seçimlerinde çıkan kavga can aldı.

18 Ocak'ta Artuklu ilçesi kırsal Kuyulu Mahallesi'nde her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren iki aile arasında, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adayın belirlenememesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü.

10 kişi yaralandı

Kavgada Gülşen Çalışkan, Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. ile Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaralılardan 9'u tedavisinin ardından taburcu edilirken, başına aldığı darbe ile ağır yaralanan Gülşen Çalışkan yoğun bakıma alındı.

Toplamda 5 kişi yaralandı

Olayın ardından 20 Ocak’ta kırsal Kuyulu Mahallesi’nde araçlarıyla karşılaşan aileler, birbirlerini kovalamaya başladı.

Bir süre sonra 34 DLY 554 plakalı otomobil ile 47 AU 040 plakalı hafif ticari araç, kırsal Yaylı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ailelerin yakınları, kaza yerinde tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Kavga sırasında da 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı.

1 şüpheli tutuklandı

Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin çalışmasında gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

144 günlük yaşam mücadelesi kaybetti

18 Ocak’taki kavgada başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Gülşen Çalışkan, 144 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çalışkan’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kuyulu Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)