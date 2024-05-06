Mardin’de kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız, tabanca ile gelerek okulun kapısına dayandı. Öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

Mardin'de öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.

Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.

Gözaltına alındı

Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken ihbar üzerine bölgeye gelen polis, kız öğrenciyi gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)