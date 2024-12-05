Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

DHA
Mardin'in Derik ilçesi kırsal Çukursu Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki Medine Ö. (65), Ferhat Ç. (38), Ruken Ç. (35), Yahya Ç. (6), Gülsüm Ç. (5), Ekrem Ç. (4) ve Fatma Ç. (2) yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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