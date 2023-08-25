Mardin’de şelaleye düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
İHA

Mardin'de iki gün önce Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi'nde 70 yaşlarındaki Şehmus Bahadır, sabah saatlerinde Akarsu Şelalesi çevresinde gezerken dengesini kaybedip suya düşerek hayatını kaybetti.

Bahadır'ın cenazesi, yaklaşık 5 saat sonra suya girmek isteyen vatandaşlar tarafından suyun üzerinde bulundu.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrası ceset otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Otopsiye alındı

Bahadır’ın cenazesi detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bahadır'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi'nde defnedildi.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.