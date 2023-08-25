Mardin’de şelaleye düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Mardin'de iki gün önce Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi'nde 70 yaşlarındaki Şehmus Bahadır, sabah saatlerinde Akarsu Şelalesi çevresinde gezerken dengesini kaybedip suya düşerek hayatını kaybetti.
Bahadır'ın cenazesi, yaklaşık 5 saat sonra suya girmek isteyen vatandaşlar tarafından suyun üzerinde bulundu.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri sonrası ceset otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Otopsiye alındı
Bahadır’ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bahadır'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Nusaybin’e bağlı Akarsu Mahallesi'nde defnedildi.
İnceleme başlatıldı
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.