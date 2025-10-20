Abone ol: Google News

Mardin'de seyyar satıcı bıçaklı kavgada yaralandı

Mardin'de bıçaklı kavgada bacağından yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 00:32
  • Mardin'de Nusaybin ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma kavgaya dönüştü.
  • Kavgada bacağından bıçaklanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada seyyar satıcı bacağından bıçaklandı.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

