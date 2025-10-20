Mardin'de seyyar satıcı bıçaklı kavgada yaralandı

- Mardin'de Nusaybin ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma kavgaya dönüştü.
- Kavgada bacağından bıçaklanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada seyyar satıcı bacağından bıçaklandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.