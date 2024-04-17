Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç öldü Mardin'de hayvan otlatırken silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yalınağaç köyünde hayvan otlatan 16 yaşındaki S.E., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)