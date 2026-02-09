Mardin'de soba yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti

- Mardin Seydikemer'de 11 yaşındaki Ceylin Öztürk, kömür sobası parlaması sonucu ağır yaralandı.
- Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Öztürk, Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
- Cenazesi Yayla Ceylan Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Evinde soba yakmak isteyen bir çocuk felaketi yaşadı.
Olay, Mardin Seydikemer'in Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi.
KÖMÜR SOBASININ PARLAMASI SONUCU YARALANDI
Evlerindeki tutuşturmaya çalıştığı kömür sobasının parlaması sonucu Ceylin Öztürk, yüzünden yaralandı.
Öztürk, yakınlarının ihbarıyla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR HALDE HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Öztürk, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedaviye alınan Öztürk, hayatını kaybetti.
Ceylin Öztürk'ün cenazesinin, bugün Yayla Ceylan Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.