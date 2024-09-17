DHA
Mardin'in konuştuğu olay..
Öğleden sonra Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokakta çıplak halde dolaşan kişiyi görenler, ‘Böyle gezmeye utanmıyor musun?’ diyerek tepki gösterdi.
Daha sonra çıplak dolaşan adamı tekme tokat döven şahıslar, çağırdıkları polis ekiplerine teslim etti.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Olay, yoldan geçen şehir içi yolcu minibüsünde yolculuk edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış