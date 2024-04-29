Mardin'de su kuyusuna düşen temizlik işçisi kurtarıldı Artuklu ilçesinde bir sitedeki su kuyusunda temizlik yaparken merdivenin kayması ile kuyuya düşen işçi yaralandı.

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir sitenin yönetimi, su kuyusunda temizlik çalışması başlattı.

Merdiven kaydı, kuyuya düştü

Temizlik şirketi personeli kuyuyu temizlediği sırada merdivenin kayması ile 10 metre derinlikteki kuyunun içine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD, yaralı işçiyi kurtardı

AFAD ekipleri, halatlarla gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuyuya inip temizlik personelini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İsmi öğrenilemeyen işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)