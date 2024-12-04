Mardin'de şüphelinin üzerinden 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan olayda, Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, Barış Mahallesi Yayla Sokak'ta plakasız motosiklet ile gezen Umut Y'nin üstünü aradı.

Aramada, Umut Y.'nin üzerinden 4 tablet halinde 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Şüphelinin sorgulamasında 22 suç kaydı olduğu ve 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardındın ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor