DHA
Mardin'de meydan dayağı...
Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde 2 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taraflardan birinin yakınları da kavgaya dahil olunca 3 kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla dövdü.
O ANLAR KAMERADA
Çevredekiler olaya müdahale ederken yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dövülen kişinin, darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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