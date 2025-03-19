DHA

Mardin'de meydan dayağı...

Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi’nde 2 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin yakınları da kavgaya dahil olunca 3 kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla dövdü.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekiler olaya müdahale ederken yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dövülen kişinin, darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)