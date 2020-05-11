Mardin'de tır, hayvan yüklü kamyonete çaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Nusaybin ilçesinde uluslararası kara yolunda tır küçükbaş hayvan yüklü kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mahmut Uğan yönetimindeki 63 E 4810 plakalı tır, Mardin-Şırnak kara yolu Odabaşı Mahallesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki park alanında park halinde bulunan 35 HNK 06 plakalı küçükbaş hayvan yüklü, kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet yanında bulunan Çetin Alp, Nurullah Badur ve Seyithan Badur ile tır sürücüsü Mahmut Uğan yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri tarafından tırın altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Seyithan Badur (30), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsiden sonra Badur'un cenazesi ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde ailesi tarafından toprağa verildi. Yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.