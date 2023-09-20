Mardin'de tırın ezdiği inşaat bekçisi yaşamını yitirdi

DHA
Mardin'de Kızıltepe kara yolu Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi karşında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat bekçisi Ethem Çin'e (58) çarparak üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ethem Çin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ethem Çin'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken tır sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)