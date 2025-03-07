Mardin'de toprak altında kalan tesisatçı öldü

AA & Ensonhaber

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu esnada tesisat işiyle meşgul olan 26 yaşındaki Vedat O., çöken toprağın altında kaldı.

GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda toprak altından çıkarılan Vedat O'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.