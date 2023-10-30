Mardin'de traktörün arkasına tutunan çocuk kazada can verdi
İHA

Mardin'deki traktör kazası can aldı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Akziyaret yolunda ismi öğrenilmeyen bisiklet sürücüsü, traktörün arkasında tutunarak ilerledi.

Traktörün altında kaldı

Dengesini kaybeden çocuk, traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü teslim olurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)