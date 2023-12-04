Mardin'de yangın! Sobaya benzin döken anne hayatını kaybetti Savur ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken döktüğü benzinin parlaması sonucu çıkan yangında 25 yaşındaki Ayşe Öztürk hayatını kaybetti, 2 çocuğu dumandan zehirlendi.

DHA

Mardin'de yaşanılan talihsiz olay, bir anneyi hayattan kopardı..

Sabah saatlerinde, Savur ilçesinin kırsal İçören Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Öztürk’ün evindeki sobayı yakmaya çalışırken döktüğü benzinin parlamasıyla yangın çıktı.

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

Anne öldü, çocukları dumandan zehirlendi

Yangında Ayşe Öztürk hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenen kız çocukları B.Ö. ve Z.Ö., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Ayşe Öztürk'ün cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)