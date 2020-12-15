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Mardin'de yaralanan yavru köpek kurtarılamadı

Mardin'de yaralanan yavru köpek kurtarılamadı

Midyat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru köpeğin boğazını kesip, karnını deşti. Veterinere götürülen yavru köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.