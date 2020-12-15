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    Mardin'de yaralanan yavru köpek kurtarılamadı

    Midyat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru köpeğin boğazını kesip, karnını deşti. Veterinere götürülen yavru köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 03:46
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    Mardin'de yaralanan yavru köpek kurtarılamadı

    Mardin’in Midyat ilçesi Şeyh Ales mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yavru köpeğin boğazını kesip karnını deşti.

    Durum, köpeklere mama götüren polis tarafından fark edildi. Yaralı köpek, hemen koruma altına alınarak veteriner hekime götürüldü.

    Mardin de yaralanan yavru köpek kurtarılamadı #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yaralı köpek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hayvan Kollama Derneği (HAYDER) Midyat temsilcisi Zeynel Abidin Erdem, hayvanlara yapılan eziyeti kınadıklarını söyledi.

    Erdem, "Hayvanlara yapılan eziyeti kınıyoruz. Bu dilsiz hayvanlara eziyet edenler inşallah bulunur. Ve cezalarını alırlar" dedi.

    Mardin de yaralanan yavru köpek kurtarılamadı #2

    Mardin de yaralanan yavru köpek kurtarılamadı #3

    Mardin de yaralanan yavru köpek kurtarılamadı #4

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