Mardin'de yardım kolisi dolandırıcılığı: 182 bin euro borçlandı Midyat'ta kendisine yardım kolisi getiren kişilerin verdiği kağıdı imzalayan Amoniel Üneşi, 1 ay sonra gelen tebligat ile 182 bin euro borçlandırıldığını öğrenince dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

DHA

Mardin'de yardıma muhtaç kişileri yardım kolisi vererek kandıran dolandırıcılar, bir vatandaşı daha hedef aldı.

Midyat'ta tek başına yaşayan Amoniel Üneşi de bu dolandırıcıların yeni kurbanı oldu.

'YARDIM KOLİSİ' DOLANDIRICILIĞI

Akçakaya Mahallesi’nde tek başına yaşayan Üneşi, İsveç’teki ağabeyinin gönderdiği para ve evinde beslediği keçilerle geçimini sağlıyor.

Süryani Amoniel Üneşi’ye daha önceden tanıdığı M.D. ve Ü.D., haziran ayında yardım kolisi getirdi.

TESLİM ALDIĞINA DAİR İMZA ATTI

İddiaya göre, M.D. bir binbaşının 100 yardım kolisi dağıttığını ve son koliyi de Üneşi’ye getirdiklerini ifade etti.

Üneşi, ihtiyacı olmadığını söylemesine rağmen, ısrar üzerine koliyi aldı.

182 BİN AVRO BORÇLANDI

Daha sonra koliyi teslim aldığına dair bir kağıdı imzalayan Amoniel Üneşi, 17 Temmuz’da gelen tebligatla 182 bin euro borçlandırıldığını öğrendi.

Durumu paylaştığı İsveç’teki ağabeyi Kenan Üneşi, apar topar Midyat’a gelip, Avukat Beşir Romioğlu aracılığıyla icra takibinin durdurulması için dava açarak, ‘yardım kolisi’ bahanesiyle senet imzalatan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BİNBAŞI YARDIM DAĞITIYOR DEDİLER"

Hakkında icra takibi başlatılan Amoniel Üneşi, “Bir koli getirdiler. Dedim, bu nedir? Bana ‘Binbaşı var, yardım veriyor, herkese dağıtıyor. 100 tane vardı, 99 tane dağıttık sadece bu kaldı. Bunu da kendi kendine al’ dedi.

Ben de ‘İhtiyacım böyle bir şeye yok’ dedim. Bana ‘Bir fakir fukaraya da verebilirsin’ deyince ben de aldım. ‘İmzanı at, bunu binbaşıya göstereceğiz’ dediler. Kağıdı hiç okumadım. Ona güvendim, sonra imzamı attırdı.

"BENİM ELBİSEM BİLE YOK, BAKIN NE HALDEYİM"

Ben senet olduğunu bilmiyordum. İcra kağıdı geldikten sonra borçlandırıldığımı öğrendim. Şimdi 182 bin euro istiyorlar. Ben ne tarla satışı üstüne koydum ne alışveriş yaptım ne emlakçıyım ne toptancıyım ne tüccarım.

Bu parayı ne yapacağım? Benim paraya ihtiyacım bile yoktur. Beni kandırdılar, beni dolandırdılar. Benim param da yok, elbiselerim de yoktur. İşte bakın ne haldeyim” diye konuştu.

"KARDEŞİM BENİM YARDIMIMLA GEÇİNİYOR"

Amoniel Üneşi’nin ağabeyi Kenan Üneşi ise “Kardeşim, yalnız, kimsesiz, hiç tecrübesi olmayan biri. Genellikle evde birkaç hayvanla uğraşıyor. Herhangi bir ticari tecrübesi yok, herhangi bir iş tecrübesi yok, herhangi bir sosyal hayat tecrübesi yok. Her şeyden mahrum bir insan.

Ne gazete okudu ne televizyon seyretti ne bir şey yaptı hayatında. Devamlı tek başına, basit, yalnız bir hayat. Neden bunu yaptılar ona, ben de bilmiyorum. Kardeşimden 182 bin avro istiyorlar. Kardeşimin böyle bir parası ne var, ne oldu, ne de avroyu biliyor.

Benim yardımımla geçiniyor, ara sıra ben de yardım ediyorum. Bir de kendi buradaki olan hayvanlarından geçimini sağlıyor. Devletten kardeşime sahip çıkmasını ve bu kişilerin cezalandırmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

"ÜNEŞİ'NİN ZEKA GERİLİĞİNDEN FAYDALANDILAR"

Avukat Beşir Romioğlu da müvekkilinde görme engelinin başladığını belirterek, “Toplumda da zeka geriliği olan bir şahıs olarak tanınıp bilinmektedir. Müvekkilimizle iletişime geçen bazı kişiler hileli eylem yapmak suretiyle senet almışlar kendisinden.

Müvekkilimiz, kağıdı kendilerine duymuş olduğu güven sebebiyle imzalamıştır. Kendisi neyi imzaladığının farkında değildir. Bu kişiler müvekkilimiz hakkında icra takibi başlatmışlardır. 182 bin euroluk üzerinden icra takibidir.

"AMAÇ AİLESİNDEN KALACAK MALLARA ÇÖKMEKTİR"

Biz tedbir amaçlı olarak Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi’nde icranın durdurulması ve borçlu olmadığının tespiti için dava açtık. 'Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’tan suç duyurusunda bulunduk.

Müvekkilimizin hem SGK kayıtlarında hem de toplumda bilinen haliyle kesinlikle herhangi bir ticari işlemi olmamıştır. Yine ticari işleri yapabilecek bir kabiliyeti de bulunmamaktadır. Burada amaç müvekkilimizin ailesinden kalacak olan mallara çökmektir” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)