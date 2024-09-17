Mardin'de yola yerleştirilen mayını vatandaşlar fark etti
İHA

Mardin'de 8 Mart Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde sokağa yerleştirilmiş mayının fark edilmesi sonrası ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Bölgede güvenlik önlemleri alan İlçe Emniyet Müdürlüğü İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince, uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Öte yandan, şiddetli patlama sebebiyle yolda çukur oluştuğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editör