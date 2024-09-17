Mardin'de yola yerleştirilen mayını vatandaşlar fark etti

İHA
Mardin'de 8 Mart Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde sokağa yerleştirilmiş mayının fark edilmesi sonrası ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Bölgede güvenlik önlemleri alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekiplerince, mayın uzman ekip tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
Öte yandan, şiddetli patlama sebebiyle yolda çukur oluştuğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış