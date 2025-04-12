Mardin'de zincirleme kazada araç alev aldı

DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde sürücülerin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç, otomobil, şehir içi yolcu midibüsü ve otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, motor bölümünden alev aldı.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1 YARALI
Sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 sürücüyü hastaneye kaldırırken itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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