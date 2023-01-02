Mardin'deki servis aracı kazası can aldı

Valilik ve üniversite çalışanlarının içerisinde bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucunda 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Mardin'de yaşanan korkunç kaza hayattan kopardı.

Yaşanan olayda, valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıktı.

6 kişi hayatını kaybetti

Bu etki ile devrilen servis içerisinde bulunan 6 kişi can verirken, 5 kişi de yaralandı.

AYRINTILAR GELİYOR...