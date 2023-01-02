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- Mardin'deki servis aracı kazası can aldı
Mardin'deki servis aracı kazası can aldı
Valilik ve üniversite çalışanlarının içerisinde bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucunda 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 09:16
- Güncelleme : 02.01.2023 - 09:20
Mardin'de yaşanan korkunç kaza hayattan kopardı.
Yaşanan olayda, valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıktı.
6 kişi hayatını kaybetti
Bu etki ile devrilen servis içerisinde bulunan 6 kişi can verirken, 5 kişi de yaralandı.