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    Mardin'deki servis aracı kazası can aldı

    Valilik ve üniversite çalışanlarının içerisinde bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucunda 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 09:16
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:20
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    Mardin'deki servis aracı kazası can aldı

    Mardin'de yaşanan korkunç kaza hayattan kopardı.

    Yaşanan olayda, valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıktı.

    6 kişi hayatını kaybetti

    Bu etki ile devrilen servis içerisinde bulunan 6 kişi can verirken, 5 kişi de yaralandı.

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