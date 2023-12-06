Marmara 5.1'le sarsılmıştı! Denizin ortasından çıkan duman kaydedildi Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Marmara, geçtiğimiz günlerde 5.1'lik depremle sarsıldı.

Merkez üssü Gemlik Körfezi olarak açıklanan Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları ise hala sürüyor.

Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü herkesi şaşırttı ve tartışmaya neden oldu.

Denizden duman çıktığı anlar

Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü.

Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)