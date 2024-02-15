Marmara Denizi’nde batan gemide tayfa Zeynep'in son paylaşımı Marmara Denizi’nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisinde, aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 6 merettebatlı 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin yeri tespit edildi.

Aşçılık yapan Zeynep Kılınç son görüntüleri

Mürettebattan aşçı olarak görev yapan Zeynep Kılınç'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı son paylaşımları ortaya çıktı.

İmralı adası açıklarında batan gemi dev dalgalara rağmen ilerlerken, aşçılığın yanında birçok işi üstlenen usta gemici Zeynep Kılınç’ın, Hande Yener’in “Benden bir tane daha yok” isimli şarkısını dinlerken video çektiği görüldü.

Yakınları iyi bir haber bekliyor

Gemideki bir çok işe yardım eden Kılınç’tan geriye valf zımparalarken görüntüleri kaldı.

Genç kızın arkadaşları ise Zeynep'den iyi bir haber beklediklerini dile getirdiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)