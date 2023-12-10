İHA
Geçtiğimiz günlerde Marmara, 5,1'lik depremle sarsıldı...
Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı deprem paniğe neden olurken, artçıları ise sürüyor.
Bu herkesi korkutmaya devam eden artçılardan birisi ise dün gece yaşandı.
Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.
Işık patlamasının nedeni merak konusu
Nilüfer'deki depremin üzerinden 40 dakika geçtikten sonra yaşanan ışık patlaması ise paniğe yol açtı.
Vatandaşların araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık görüntüsü heyecana yol açtı. Işığın sebebi ise araştırma konusu oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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