Marmara depreminin artçıları sürüyor! Çıkan ışık korkuttu Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan depremin ardından kaydedilen esrarengiz ışık görüntüsü paniğe yol açtı.

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İHA

Geçtiğimiz günlerde Marmara, 5,1'lik depremle sarsıldı...

Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı deprem paniğe neden olurken, artçıları ise sürüyor.

Bu herkesi korkutmaya devam eden artçılardan birisi ise dün gece yaşandı.

Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Işık patlamasının nedeni merak konusu

Nilüfer'deki depremin üzerinden 40 dakika geçtikten sonra yaşanan ışık patlaması ise paniğe yol açtı.

Vatandaşların araç kamerası, işyeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık görüntüsü heyecana yol açtı. Işığın sebebi ise araştırma konusu oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)