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    Marmaray'da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı

    İstanbul'da Marmaray'da bir vatandaşın şınav çektiği, bir başka yolcunun ise yere kapanarak uzun süre kalkmadığı görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:52
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    Marmaray'da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı

    Her gün binlerce insanın yolculuk ettiği Marmaray'da, izleyenlerin anlam veremediği anlar meydana geldi.

    Marmaray'da çekilen iki farklı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

    İLK GÖRÜNTÜDE ŞINAV ÇEKTİĞİ GÖRÜLÜYOR

    Marmaray'da yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen ilk görüntüde, yolculardan birinin şınav çektiği görülüyor.

    Spor yapan vatandaşın ardından bir başka görüntüde ise yolculardan birinin yere kapanarak uzun süre kalkmadığı kameralara yansıyor.

    YERE KAPANDI: MÜDAHALE ETMEYİN

    Çevredekilerin de anlam veremediği olayda, yerdeki kişinin 'müdahale etmeyin' şeklindeki el işareti de gözlerden kaçmıyor.

    Marmaray'da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı VİDEO

    Marmaray da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı #1

    Marmaray da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı #2


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