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- Marmaray'da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı
Marmaray'da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı
İstanbul'da Marmaray'da bir vatandaşın şınav çektiği, bir başka yolcunun ise yere kapanarak uzun süre kalkmadığı görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
- DHA
- 10.02.2022 - 10:50
- Güncelleme : 10.02.2022 - 10:52
Her gün binlerce insanın yolculuk ettiği Marmaray'da, izleyenlerin anlam veremediği anlar meydana geldi.
Marmaray'da çekilen iki farklı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
İLK GÖRÜNTÜDE ŞINAV ÇEKTİĞİ GÖRÜLÜYOR
Marmaray'da yolculuk eden vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen ilk görüntüde, yolculardan birinin şınav çektiği görülüyor.
Spor yapan vatandaşın ardından bir başka görüntüde ise yolculardan birinin yere kapanarak uzun süre kalkmadığı kameralara yansıyor.
YERE KAPANDI: MÜDAHALE ETMEYİN
Çevredekilerin de anlam veremediği olayda, yerdeki kişinin 'müdahale etmeyin' şeklindeki el işareti de gözlerden kaçmıyor.
Marmaray'da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı VİDEO