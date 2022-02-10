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Marmaray'da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı

Marmaray'da şaşkına çeviren anlar: Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da Marmaray'da bir vatandaşın şınav çektiği, bir başka yolcunun ise yere kapanarak uzun süre kalkmadığı görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.