Marmaray'da tepki çeken görüntü İstanbul'da Marmaray'da terliklerini çıkarıp uzanan kişi, fotoğraflarını paylaşan sosyal medya hesaplarına sesli mesaj göndererek tehditte bulundu.

Haber Merkezi

Dün İstanbul Marmaray'dan sosyal medyaya yansıyan bir görüntü tepki topladı.

Marmaray'da seyahat eden bir kişi terliklerin çıkardı, üç kişilik oturacağı koltuklara yattı, valizini de yastık yaptı.

Çıplak ayaklarını da vagon kolonuna dayayan şahıs, diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırmadan yolcuğa devam etti.

ÇIPLAK AYAKLARIYLA KOLTUKLARA YATTI: BİR DE TEHDİT ETTİ

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından fotoğraftaki şahıstan şaşırtan bir açıklama geldi.

Fotoğrafın yayınladığın hesaplara ses kaydı gönderen şahıs, "Dostum fotoğrafın kendisi benim. Marmaray'da çekilmiş. İstanbul Gebze'den geliyordum. Yorgunum, uzanmışım. Çabuk silsene bunu. İyi olmaz ha, çabuk sil" ifadelerini kullanarak tehditte bulundu.

İşte o fotoğraf...