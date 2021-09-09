Euro
10.0213
0.05%
Dolar
8.4598
-0.03%
Altın
486.87
0.03%
Borsa
1.434
0%
Bitcoin
392.527
-1.45%
EXEN Coin
24.28
2.23%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Marmaris'te 50 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 50 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, Muğla İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 07:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris'te 50 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, önceki gün sabah 10.00 sıralarında Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.

    Ekipler, lastik bot içinde bulunan 18 kaçak göçmeni kurtardı.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Dün saat 01.00 sıralarında yine aynı mevkide Yunanistan tarafından lastik bota konularak geri itilen 32 kaçak göçmen batmak üzereyken Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Marmaris ilçesine getirildi.

    Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na getirilen, aralarında kadınların da bulunduğu 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Marmaris te 50 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris te 50 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Marmaris te 50 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir