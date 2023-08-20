Marmaris'te motosiklet kazası can aldı
İHA

Marmaris'te kazası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Alçam, yönetimindeki 48 AAP 063 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerlere çarptı

Motosiklet bu etki sonucu, sol yan kısımları ile birlikte yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptı.

Olay yerinde can verdi

sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 12 ambulans ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Hüseyin Alçam kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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Marmaris'te motosiklet kazası can aldı