Marmaris’te orman yangını Muğla'nın Marmaris ilçesi Çetibeli Balan Dağı mevkisinde orman yangını çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 1 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

İHA

Yazın korkulu rüyası döndü…

Hava sıcaklıklarının arttığı Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Çetibeli Balan Dağı mevkiindeki alanda, edinilen bilgilere göre bir anda dumanlar yükseldi.

Hava araçları bölgede müdahale ediyor

Durum hemen yetkililere bildirildi.

Karadan ulaşımın zor olduğu bir noktada çıkan yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevli tüm hava araçları bölgeye sevk edildi.

Ayrıca karadan müdahale için de iş makineleri ve arazöz ekipleri yola çıktı.

1 saatte söndürüldü

Kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme uçakları, söndürme çalışmalarına başladı.

2 uçak ve 2 helikopter ile havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Her ihtimale karşı yol açma çalışmalarının da yapıldığı bölgede, 1 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.