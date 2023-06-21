Marmaris’te orman yangını

İHA
Yazın korkulu rüyası döndü…
Hava sıcaklıklarının arttığı Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Çetibeli Balan Dağı mevkiindeki alanda, edinilen bilgilere göre bir anda dumanlar yükseldi.
Hava araçları bölgede müdahale ediyor
Durum hemen yetkililere bildirildi.
Karadan ulaşımın zor olduğu bir noktada çıkan yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevli tüm hava araçları bölgeye sevk edildi.
Ayrıca karadan müdahale için de iş makineleri ve arazöz ekipleri yola çıktı.
1 saatte söndürüldü
Kısa sürede bölgeye ulaşan yangın söndürme uçakları, söndürme çalışmalarına başladı.
2 uçak ve 2 helikopter ile havadan yapılan müdahalenin ardından yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Her ihtimale karşı yol açma çalışmalarının da yapıldığı bölgede, 1 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.