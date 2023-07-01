Maseratili polis memuru açığa alındı Eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan ve hakkında idari soruşturma başlatılan polis memuru, açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, polisin göreve iade olup olmayacağı belli olacak.

DHA

İzmir-İstanbul Otoyolu'nda 34 BJC 892 plakalı otomobili ile seyreden avukat Fatih Uzun ile Maserati marka 48 TC 377 plakalı aracın polis memuru sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı.

Kavgaya tutuştular

Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Uzun, Üçgül'e yumruk salladı ancak isabet etmedi.

Dizine tekme atıp, yaraladı

39 yaşındaki polis memuru ise Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladı.

Polis Üçgül, bu sırada da “Kimin kim olduğunu bilemezsin” dedi.

Bunun üzerine avukat Uzun ise “Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi” diyerek tehdit etti.

Bacağı kırıldı

22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında yaşanan kavgaya, sürücülerin eşleri de şahit oldu.

Olay yargıya taşınınca Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı.

İddianameye göre, Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği belirtildi.

6 yıl hapsi istendi

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis memuru Üçgül'ün görev yeri değiştirildi.

Açığa alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak.