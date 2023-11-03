Mecidiyeköy metrobüs durağında şüpheli paket izdihamı İstanbul Mecidiyeköy'de şüpheli paket gerekçesiyle kapatılan metrobüs durağında, biniş ve inişler tek taraftan yapıldı. Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten boya kutuları çıktı.

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DHA

İstanbul'un yağışlı havanın da etkisiyle en yoğun trafiği yaşadığı saatlerde, Mecidiyeköy'de şüpheli paket alarmı, metrobüs durağında izdihama yol açtı.

Metrobüs durağı, şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı

Mecidiyeköy metrobüs durağının metroya bağlantı yapılan çıkışında şüpheli paket bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Durak geçici olarak kapatılırken, vatandaşlar metrobüs durağının diğer çıkışı olan üst geçit tarafına yönlendirildi. Mesai bitiş saati olması dolayısıyla durak çevresi ve üst geçitte yoğunluk oluştu.

Patlatılan paketten boya kutuları çıktı

Olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan paketten boya kutuları çıktı.

Metrobüs durağının incelemelerin ardından kullanıma açılacağı belirtildi.

Bu arada, şüpheli paket dolayısıyla Büyükdere Caddesi'nin Şişli yönü de bir süre trafiğe kapatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)