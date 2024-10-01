Mehmet Nuri Ersoy'dan gazeteci Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı
AA

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Civaoğlu'nun vefatı sonrası ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan bir taziye mesajı geldi.

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk basınının önemli isimlerinden, duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Can Badak
Editör