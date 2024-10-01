Mehmet Nuri Ersoy'dan gazeteci Güneri Cıvaoğlu için başsağlığı mesajı

AA

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Civaoğlu'nun vefatı sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan bir taziye mesajı geldi.

"VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk basınının önemli isimlerinden, duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."