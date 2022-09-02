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    Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

    Meksika’da futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda aralarında Yecapixtla şehrinin eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.
    • 02.09.2022 - 20:52
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 21:03
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    Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

    Meksika'nın Morelos eyaletinin Yecapixtla şehrinde futbol maçı sırasında silahlı kişiler taraftarlara ateş açtı.

    Morelos Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, futbol sahasına 2 araçla gelen silahlı kişilerin düzenlediği saldırı sonucu aralarında Yecapixtla şehri eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna’nın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

    Saldırganlar kaçtı

    Görgü tanıklarının ifadesine göre olayda en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırganların araçlarına binerek kaçtığı öğrenildi.

    Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı VİDEO


    Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı #1

    Hastaneler yaralıları kabul etmedi

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise bazı bölge hastanelerinin, yeniden saldırı yapılması ihtimaline karşı yaralıları kabul etmediği iddia edildi.

    İHA'nın haberine göre başsavcılık, olayla ilgili incelemelerin yapıldığını ve saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı #2

    Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı #3

    Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı #4

    Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı #5


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