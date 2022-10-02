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Meksika’da sevgilisini otobüste rehin alan adam öldürüldü

Meksika’da sevgilisini otobüste rehin alan adam öldürüldü

Bir otobüste bıçakla kız arkadaşını rehin alan adam polis tarafından öldürüldü. Yaralanan kadının da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.