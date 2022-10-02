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    Meksika’da sevgilisini otobüste rehin alan adam öldürüldü

    Bir otobüste bıçakla kız arkadaşını rehin alan adam polis tarafından öldürüldü. Yaralanan kadının da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
    • 02.10.2022 - 09:06
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    Meksika’da sevgilisini otobüste rehin alan adam öldürüldü

    Meksika'nın Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir otobüste 40 yaşlarındaki bir adam 25 yaşlarındaki kız arkadaşıyla tartıştı.

    Yaşanan tartışmanın ardından saldırgan, kadını boynundan yakalayarak bıçak çekti.

    Görgü tanıkları olay sırasında otobüste yaklaşık 15 yolcunun daha bulunduğunu ifade ederken, bazı yolcuların acil yardım hattını aradığını söyledi.

    Bıçakla kız arkadaşını yaraladı

    Gelen ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri ise aracın yerini tespit ederek önünü kesti.

    Otobüsün durdurulmasının ardından polis, kadını bırakması için adamı ikna etmeye çalışırken, saldırgan elindeki bıçakla kız arkadaşını yaraladı.

    Etkisiz hale getirildi

    İHA’nın haberine göre polis ekipleri olayın büyümesi üzerine otobüse girerek adamı etkisiz hale getirdi.

    Vücudunun birçok yerinden yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken; durumunun da ciddi olduğu öğrenildi.

    Meksika’da sevgilisini otobüste rehin alan adam öldürüldü #1

    Meksika’da sevgilisini otobüste rehin alan adam öldürüldü #2

    Meksika’da sevgilisini otobüste rehin alan adam öldürüldü #3

    Meksika’da sevgilisini otobüste rehin alan adam öldürüldü #4


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