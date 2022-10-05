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    Mersin Limanı'nda, 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Polisin limanda düzenlediği operasyonda, muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 kokain ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • 05.10.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:45
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    Mersin Limanı'nda, 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Güvenlik güçleri, Türkiye'yi uyuşturucu ticaretinde merkez haline getirmeye çalışan zehir tacirlrine göz açtırmıyor.

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvador'dan gelen 'Delphis Riga' isimli ve Hong Kong bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu tespitiyle harekete geçti.

    Muz konteynerinde 48 kilo kokain

    Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, muz yüklü konteynerde arama yaptı.

    DHA'nın haberine göre konteynerin havalandırma boşluğunu açan ekipler, paketler halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirdi.

    Uyuşturucuyla bağlantılı 5 şüpheli de gözaltına alındı.

    Mersin Limanı nda, 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    Mersin Limanı nda, 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

    Mersin Limanı nda, 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi #3

    Mersin Limanı nda, 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi #4

    Mersin Limanı nda, 48 kilo uyuşturucu ele geçirildi #5


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