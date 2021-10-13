Mersin merkezli 42 ilde düzenlenen jigolo operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, 182 kişinin 1 milyon 100 lira dolandırıldığı tespit edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kurdukları sanal jigolo sitesi aracılığıyla insanları dolandıran çeteye yönelik operasyon başlattı.

68 kişinin şikayeti üzerine başlatılan çalışma sonucu ekipler, siteyle bağlantısını belirledikleri şüphelileri 4 ay boyuna hem teknik hem de fiziki takibe aldı.

42 İLDE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, başta Mersin olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova ve Zonguldak’ta 68 kişiyi dolandıran 8 şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Mersin merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Sivas'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet hard disk, 4 adet laptop bilgisayar, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

Mersin merkezli 42 ilde jigolo operasyonu: 182 kişi dolandırıldı VİDEO



'JİGOLO OLACAKSIN' VAADİ

Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, 'jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme' vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri ve kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, vip ve gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunduklarını tespit etti.

Şüpheliler, müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini ifşa edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

182 KİŞİ DOLANDIRILDI, 68 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Çetenin, bu şekilde 42 ilde toplam 182 kişiyi dolandırdığı ancak sadece 68 kişinin şikayette bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, bu yolla dolandırdıkları 1 milyon 100 bin lirayla lüks bir hayat sürdürdükleri belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.



