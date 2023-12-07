Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Yasa dışı bahis oynayanlara geçit yok...

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

17 kişi gözaltına alındı

Özel Harekat ve dron desteğiyle Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen ekipler, 17 şahsı gözaltına aldı.

Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilirken, operasyon bölgelerinde güvenlik önlemi alındı.

Çok sayıda doküman ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, banka dekontu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 8 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)