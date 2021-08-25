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- Mersin merkezli 'torbacı' operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı
Mersin merkezli 'torbacı' operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı
İki ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alınırken, yüksek miktarda uyuşturucuya da el konuldu.
- DHA
- 25.08.2021 - 18:01
- Güncelleme : 25.08.2021 - 18:19
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sabaha karşı Mersin ve Antalya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından birçok adrese baskın yapıldı.
Operasyona özel harekat polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
NARKOTİK KÖPEKLERİ TEK TEK ARAMA YAPTI
Kimliği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpekleri adreslerde tek tek arama yaptı.
Mersin merkezli 'torbacı' operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı VİDEO
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR
Aramalarda 260 uyuşturucu hap, 106 gram bonzai, 50 gram esrar, 80 yeşil reçeteye tabi ilaç, bir ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 4 fişek ele geçirildi.