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Mersin merkezli 'torbacı' operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı

Mersin merkezli 'torbacı' operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı

İki ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alınırken, yüksek miktarda uyuşturucuya da el konuldu.