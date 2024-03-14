Mersin sahilleri kaplandı! Ölü denizanaları sahile vurdu Erdemli ve Silifke sahillerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, çok sayıda ölü denizanasının kıyıya vurduğunu gördü.

DHA

Mersin Erdemli ve Silifke sahillerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, çok sayıda ölü denizanasıyla karşılaştı.

Ölü denizanalarının kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulunurken, belediye ekipleri ölü denizanalarını toplamak için çalışma başlattı.

Bölgede yaşayan Yusuf Taş, "20 yıldır Kızkalesi'nde yaşıyorum. Sabahları sahilde yürüyüş yapıyorum, balık tutuyorum. Sahilde yoğun şekilde denizanası var. Bu durum bizi rahatsız ediyor. Belediye ekipleri, 1 traktöre yakın ölü denizanası götürdüler. Önceki yıllara göre çoğalmışlar. Yetkililer zehirli olduğunu söylüyor, o yüzden dokunmuyoruz." dedi.

"Ölüsüne bile dokunmayın"

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise söz konusu denizanalarının zehirli türlerden 'göçmen denizanası' olduğunu ve ölüsüne bile dokunulmaması gerektiğini söyledi. Ayaz, denizanalarıyla beslenen caretta carettaların mart ayı sonunda bölgeye gelmesiyle denizanası popülasyonunun düşeceğini anlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)