Mersin Valiliği 'tiyatro oyunu' için inceleme başlattı Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen “Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi” isimli tiyatro oyunu hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmaya, Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de müdahil oldu.

DHA

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'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' isimli tiyatro oyunu, Mersin Valiliği’ni harekete geçirdi.

Tarsus Belediyesi'nin düzenlediği tiyatro oyununda “müstehcen” ve “dini inanç değerlerini aşağılayan” ifadeler kullanıldığı belirtilirken, bu oyunun çocuklar tarafından da izlendiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Valilik, konuyla ilgili bir de açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de müdahil oldu

Açıklamada, şöyle denildi:

Tarsus İlçemizde 30 Temmuz'da Yarbay Şemsettin Mahallesi’ndeki (Pazar Yeri) Tarsus Belediye Başkanlığınca düzenlenen 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' isimli tiyatro oyununda 'Müstehcen' ve 'Dini inanç değerlerini aşağılayan' ifadeler kullanıldığı, gösteri yapıldığı ve bu oyunun çocuklar tarafından da izlendiği tespit edilmiştir. Valiliğimizce konuya ilişkin kapsamlı inceleme başlatılmış, aynı mahiyette Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de müdahil olmuştur.

İdari tahkikat başlatıldı