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İHA

Mersin'de kan donduran bir olay yaşandı.

Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti.

Bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş, onu kucağına alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen bebeği alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri ise terk edilen bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken bebeğin, kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.