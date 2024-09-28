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Mersin'de 1 milyon dolarlık kumaş için operasyon

Mersin'de 1 milyon dolarlık kumaş için operasyon Kentte jandarma ekipleri, ithal edilen 1 milyon 51 bin dolar değerindeki kumaşı resmi belgede sahtecilik yaparak vergi kaçıranlara yönelik operasyon yaptı 22 kişiyi yakaladı.