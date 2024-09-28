Mersin'de emniyet güçleri, dolandırıcılık yapanlara göz açtırmıyor.
Bu kapsamda da çalışmalarını sürdüren ekipler; yurt dışından ithal edilerek Mersin'e getirilen muhtelif cinslerdeki kumaşların gümrük işlemleri esnasında resmi belgede sahtecilik yapılarak, yurda sokulduğunu tespit etti.
Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.
1 MİLYON 51 DOLAR DEĞERİNDE KUMAŞ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler aldatıcı ve yanıltıcı işlemler sonucunda 1 milyon 51 bin dolar değerindeki kumaşı vergi ödemeden yurda sokan 22 şüpheliyi belirledi.
22 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI
Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli Aksaray, Ankara, Kırşehir, Hakkâri, Ağrı, Uşak, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmada ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 16’sı tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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