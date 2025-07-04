Mersin'de "10 günlük bebek buldum" ihbarında bulundu: Gerçek başka çıktı

Eskişehir'in Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak üzerinde bulunan 1 numaralı apartmanda meydana gelen olay endişelendirdi.

Olayda, eşi henüz yeni vefat eden ve tek başına yaşayan G.Ö. isimli yaşlı adam, polise apartmanın girişinde 10 günlük bir bebek bulduğunu ihbar etti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman girişinde araştırmaya başladı.

Bahse konu bebeğe rastlamayan polis ekipleri, ihbarda bulunan yaşlı adamla görüştü.

İHBARCININ ALZHEİMER HASTASI OLDUĞU ANLAŞILDI

Çelişki ifadeler veren adamın, Alzheimer hastası olduğu anlaşıldı. Apartmanda araştırma yapan ekipler olayın asılsız olduğunu anladı.